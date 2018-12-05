كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:38 صباحاً - الليلة.. تشيلسي في ضيافة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

تشيلسي

يحل فريق تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على فريق وولفرهامبتون، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب "مولينيو".

ويدخل فريق تشيلسي لقاء اليوم في المركز الثالث لجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، يما يحل فريق وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة.