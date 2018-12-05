كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:38 صباحاً - هنيدي: "مكنتش بحضر المحاضرات.. واتفصلت من كلية الحقوق"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال الفنان محمد هنيدي، إنه كان يتخلف عن حضور المحاضرات، والمذاكرة، أثناء تواجده بكلية الحقوق لانبهاره بالمسرح والفن، وكان طالبا بكلية الحقوق لمدة عامين، قبل التحاقه بمعهد السينما، مضيفا: تم فصلى من الحقوق علشان رسبت".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "قهوة أشرف"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه التحق بأكاديمية الفنون بعد طرده من كلية الحقوق، والتحق بقسم الفنون المسرحية، معقبا "سقط واترفضت بعد تقديم مشهد باللغة العربية والعامية، من إخراج الفنان خالد الصاوي".