كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:38 صباحاً - مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وسانت أندرو في كأس ملك اسبانيا

أتلتيكو مدريد وسانت أندرو

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وسانت أندرو في كأس ملك اسبانيا

يلتقي فريق أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، أمام فريق سانت أندرو، ضمن مباريات إياب دور الـ 32، لكأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، وانتهى لقاء الذهاب بفوز أتلتيكو مدريد 1-0.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وسانت أندرو في كأس ملك اسبانيا

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وسانت أندرو في كأس ملك اسبانيا

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وسانت أندرو في كأس ملك اسبانيا

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وسانت أندرو في كأس ملك اسبانيا

وضمن مباريات نفس الدور، يلتقي اليوم فريق جيرونا أمام ديبورتيفو ألافيس، ويلعب إشبيلية أمام فيلانوفينسي، ويواجه فياريال فريق ألميريا.

وتوج فريق برشلونة بكأس ملك إسبانيا عن النسخة الأخيرة 2017-2018 على حساب فريق إشبيلية بنتيجة 5-0.