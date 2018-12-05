كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:38 صباحاً - الليلة.. أتلتيكو مدريد في مواجهة سانت أندرو بكأس ملك إسبانيا

أتلتيكو مدريد

يلتقي فريق أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، أمام فريق سانت أندرو، ضمن مباريات إياب دور الـ 32، لكأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، وانتهى لقاء الذهاب بفوز أتلتيكو مدريد 1-0.

وضمن مباريات نفس الدور، يلتقي اليوم فريق جيرونا أمام ديبورتيفو ألافيس، ويلعب إشبيلية أمام فيلانوفينسي، ويواجه فياريال فريق ألميريا.

وتوج فريق برشلونة بكأس ملك إسبانيا عن النسخة الأخيرة 2017-2018 على حساب فريق إشبيلية بنتيجة 5-0.