كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:38 صباحاً - محمد هنيدي: "كنت بشتري حلويات مع صحابي وابيعها"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال الفنان محمد هنيدي، إنه مدمن الجلوس على قهوة الفيشاوي، لجوها الراقي واحتوائها على بعض اساليب الزمن الجميل .

وأكد خلال لقائه فى برنامج "قهوة أشرف" ، المذاع على فضائية "الحياة"، أنه لم يجلس عليها منذ سنتين قائلا : "قهوة زمان كان فيها أغاني أم كلثوم وكانت ايام جميله وكانت مثل الملتقى ".

وتابع :"كنت شغال وانا صغير بس فشلت وكنت عامل مشروع مع اصدقائي نشتري الحلوي ونغلفها بس مستمرتش علشان الحلوى اتسرقت".