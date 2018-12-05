كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 08:38 صباحاً - محمد هنيدي: "كنت بشتري حلويات مع صحابي وابيعها"-فيديو
كتبت : شيرين عصملي
قال الفنان محمد هنيدي، إنه مدمن الجلوس على قهوة الفيشاوي، لجوها الراقي واحتوائها على بعض اساليب الزمن الجميل .
وأكد خلال لقائه فى برنامج "قهوة أشرف" ، المذاع على فضائية "الحياة"، أنه لم يجلس عليها منذ سنتين قائلا : "قهوة زمان كان فيها أغاني أم كلثوم وكانت ايام جميله وكانت مثل الملتقى ".
وتابع :"كنت شغال وانا صغير بس فشلت وكنت عامل مشروع مع اصدقائي نشتري الحلوي ونغلفها بس مستمرتش علشان الحلوى اتسرقت".
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