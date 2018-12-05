كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 07:24 صباحاً - ويزو : كنت بدرس كيمياء لطلاب ثانوي قبل عملي مع أشرف عبد الباقي

كتبت : انجي بيومي

قالت نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، إن عملت فى مدرسة لمدة عامين وكشفت انها كانت تدرس كيمياء لطلاب الثانوي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة دى ام سي تقديم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، أنها وصلت للفنان الكبير أشرف عبد الباقى عن طريق مصطفى خاطر.

وأشارت إلى أنها بدأت مع عبد الباقى وقامت بعمل مسرحيات تياترو مصر وأوضحت أن الأدوار كانت تجسد على حسب الاشخاص الموجودة.

وأضافت أنها قامت بالمشاركة فى فيلم خلصانة بشياكة وأكثر من عمل سينمائى، كاشفة انها الان تقوم بعمل فيلم من بطولتها يسمى «ويزو سكول» .