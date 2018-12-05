كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 07:24 صباحاً - الزراعة عن إزالة التعديات على الأراضي : "حق الأجيال القادمة"

كتبت : انجي بيومي

علق الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على استرداد أراضي الدولة، قائلًا: حق الدولة، وحق الأجيال القادمة".

وأوضح "عبد الدايم"، خلال حواره مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أن الأراضي الزراعية مخصصة للزراعة، وأي نشاط آخر يقام عليه يعتبر تعدي على الأراضي الزراعية.

وأضاف أن التعدي على الأراضي الزراعية وصل إلى 85 ألف فدان بحوالي مليون و900 ألف حالة تعدي منذ 25 يناير حتى الآن، لافتًا إلى أنه يتم التعدي على أجود الأراضي الزراعية الموجودة بمصر.