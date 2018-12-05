كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:13 صباحاً - "الأرصاد"تُحذر من طقس اليوم : أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق

كتبت : انجي بيومي

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية إن حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية بدأت أمس، حيث شهدت مطروح والإسكندرية سقوط أمطار غزيرة، وأمطار رعدية في البحيرة وكفر الشيخ والغربية.

ونصحت في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» تقديم الإعلامية سارة حازم المذاع على فضائية «dmc»، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، واحتساء المشروبات الدافئة والقيادة بهدوء خاصة في الأماكن التي تشهد سقوط أمطار.

وأكدت أن طقس الغد يشهد حالة من عدم الاستقرار وهناك فرصة لسقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية للبلاد وعدد من محافظات الدلتا، موضحة «أن مساء غد الأربعاء تمتد الأمطار الغزيرة والرعدية إلى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء».

وأضافت أن البلاد تتعرض لمنخفض جوي يرتكز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى آخر في طبقات الجو العليا، موضحة أن البلاد تشهد أيضا نشاطا للرياح المثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي لاضطراب كامل في حركة الملاحة.