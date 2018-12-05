كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:13 صباحاً - "الإبراشي" عن قطع النور على مسرحية الدروس الخصوصية : أخطر من فستان رانيا يوسف
كتبت : انجي بيومي
استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، واقعة قطع النور على عرض مسرحي يُسلط الضوء على الدروس الخصوصية.
وقال "الإبراشي"، خلال تقديم برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، إن هذه الواقعة تكميم لأفواه الأطفال، مشيرًا إلى أن الأطفال اجتهدوا في المسرحية للحديث عن معانتهم مع الدروس الخصوصية، وشبهوا السناتر بالمقاهي، وهذا التشبيه حقيقي.
وولفت إلى أن هذه القضية أخطر من فستان رانيا يوسف، مشيرًا إلى ضرورة ترك الأطفال إلى التفكير والإبداع، بدلًا من تكميم أفواههم.
شكرا لقرائتكم خبر عن "الإبراشي" عن قطع النور على مسرحية الدروس الخصوصية : أخطر من فستان رانيا يوسف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .