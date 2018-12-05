كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:13 صباحاً - "الإبراشي" عن قطع النور على مسرحية الدروس الخصوصية : أخطر من فستان رانيا يوسف

كتبت : انجي بيومي

استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، واقعة قطع النور على عرض مسرحي يُسلط الضوء على الدروس الخصوصية.

وقال "الإبراشي"، خلال تقديم برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، إن هذه الواقعة تكميم لأفواه الأطفال، مشيرًا إلى أن الأطفال اجتهدوا في المسرحية للحديث عن معانتهم مع الدروس الخصوصية، وشبهوا السناتر بالمقاهي، وهذا التشبيه حقيقي.

وولفت إلى أن هذه القضية أخطر من فستان رانيا يوسف، مشيرًا إلى ضرورة ترك الأطفال إلى التفكير والإبداع، بدلًا من تكميم أفواههم.