كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:13 صباحاً - خالد أبو بكر لوحيد حامد: "ازاي الوزيرة ساكتة على كلامك ده؟!"

كتبت : شيرين عصملي

انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، وصف السيناريست والكاتب وحيد حامد للبيان الذي أصدرته وزارة التضامن تبرىء فيه مستشفى 75375 من تهم الفساد المالي، بأنه تقرير يحمي الفساد.

وعقب "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، ، : "الأنا عليت شوية، وبراحة شوية يا أستاذ وحيد حامد".

وتابع : "إحنا كده بنهزر، ده اسمه قذف للناس بالباطل"، لافتًا إلى أن وحيد حامد وجب عليه الاعتذار، متسائلا: "كيف تصمت وزيرة التضامن على هذا التعدي".