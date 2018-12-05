كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:13 صباحاً - سالم عبد الجليل : الطلاق عبر رسائل الفيس بوك يقع في هذه الحالة

كتبت : انجي بيومي

قال الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل الأوقاف الأسبق، إن الطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يقع إلا حال اعتراف الزوج به، مشددًا على أن وصول رسالة بالطلاق لا يعني وقوع الطلاق، فقد يكون شخص آخر قام بإرسال الرسالة.

وأضاف "عبد الجليل"، خلال حواره ببرنامج "عم يتساءلون" على فضائية "ltc"، اليوم الثلاثاء، أنه تعرض في أحد الأيام لموقف مشابهة حيث قام شخص آخر بإيميل مختلف بنشر أشياء على أنه هو، مناشدًا الدولة بمنع الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني إلا بالرقم القومي.

وتابع، أن جميع مواقع التواصل الاجتماعي لن يقبلوا بذلك؛ لأن ما يهمهم هو تحقيق مكاسب مالية فقط، بينما نحن في دولة لابد أن نحميها، مشددًا على أن الجوانب الاجتماعية أخطر من الفقر، مؤكدًا أن ضبط الأمن الاجتماعي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.