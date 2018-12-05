كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:13 صباحاً - نائبة: الدولة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة عن السابق
كتبت : شيرين عصملي
أكدت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، أن قامت بالتعاون مع النائبة هبه هجرس، بدعوة ذوي الإحتياجات الخاصة لحضور جلسة بالبرلمان، تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، للتعرف على طريقة سير الحياة السياسية والتشريعية داخل البرلمان.
وأضافت "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن نظرة الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة تغيرت، وأصبح هناك اهتمام أكثر بهم.
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