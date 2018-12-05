كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:13 صباحاً - أقدم سائقة تاكسي في مصر تروي تفاصيل حياتها

كتبت : شيرين عصملي

قالت سيدة مسنة تُدعى حسنية محمد علي، وشهرتها أم وليد، سائقة تاكسي، إنها تعمل سائقة منذ 38 عام.

وأضافت "أم وليد"، خلال حوارها ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه كان لديها سيارة من قبل باعتها عقب قيام ثورة يناير 2011، وبعدها اشترت تاكسي بالتقسيط في عام 2015.

ولفتت إلى أنها كانت تضع شال رجالي وكاب على رأسها وترتدي قميص رجالي وبنطلون معقبة: "ناس كتير ركبت معايا ومعرفوش إني ست"، مؤكدة انها تتعرض لكثير من المعاكسات خلال عملها.

وعقبت : "مرة واحد وقفني قالي أمي عندها كرنبة عايزة حد يحشيهالها، وحد تاني كان عايز يعزمني على بيرة، وسلمته لعسكري المرور تسليم أهالي، واللي مش برتاحله مش بركبه معايا"، وتابعت، أن السيدات يكونوا سعداء للغاية عندما يركبوا معها، مضيفة: "في ستات بتبوسني".