كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 06:13 صباحاً - محافظ المنيا: إزالة 13 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية

كتبت : شيرين عصملي

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إنه تم إزالة 13 ألف حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية منذ بداية الحملة في25 نوفمبر الماضى، لافتا أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ كافة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية لتطبيق القانون.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنه تم اعتماد 10 ملايين يورو من المنحة الألمانية لاستكمال بناء المتحف الآتونى، ويتم الانتهاء منه خلال النصف الأول من العام المقبل على أن يتم افتتاحه نهاية العام المقبل.