6 خطوات يجب مراعاتها قبل السفر مع شريك الحياة

يلجأ الكثير للسفر مع شريك الحياة للاستجمام وقتل الروتين، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي من الممكن أن يرتكبها الشريكين يفضل تجنبها حتى لا تفسد الرحلة، حسب موقع "ماتادور نيت ورك"، ومنها:

- يجب التخطيط قبل القيام بالرحلة.

- تحديد الميزنانية قبل السفر حتى يكون الشريكين متفقين.

- الاتفاق على الأماكن التي يكون الطرفين فيها سعداء.

- خلق روح تواصل إيجابي بين الرجل وزوجته أثناء سفرهما، لتحقيق المتعة المرجوة من الرحلة.

- وضع أهداف الرحله قبل السفر، ويجب أن تكون على رأسها تجديد مشاعرهم وتعزيز العلاقة بينهما.

- الابتعاد عن مناقشة أية مشاكل مع شريك الحياة أثناء السفر.

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