الامارات | تحويل منزل أحمد فؤاد نجم إلى متحف

شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل منزل أحمد فؤاد نجم إلى متحف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجم رحل في ديسمبر 2013 عن 84 عاماً. أرشيفية

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إنه اشترى منزل شاعر العامية الراحل أحمد فؤاد نجم بهدف تحويله إلى متحف يضم أعماله وتذكاراته.

وقال ساويرس في كلمة بالجامعة الأميركية في القاهرة خلال حفل إعلان جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها الخامسة، أول من أمس، «اشترينا المنزل الذي عاش فيه (نجم) آخر مدة في حياته، وسنحوّله إلى متحف باسمه في المقطم».

وتوفي نجم في الثالث من ديسمبر عام 2013 عن 84 عاماً بعد مشوار طويل وشاق تعرض خلاله للسجن أكثر من مرة بسبب أشعاره التي كانت دائماً ما تنتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية.

ودعا ساويرس كل من لديه شيء يتعلق بنجم أن يتقدم به لوضعه بالمتحف مع الإشارة إلى صاحب الإهداء.

تأسست جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية عام 2014 بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وتشكل لها مجلس أمناء مستقل.

وكرّمت الجائزة في حفلها، أول من أمس، اسم الكاتب صلاح عيسى، عضو مجلس الأمناء، الذي رحل في ديسمبر 2017 عن 78 عاماً.