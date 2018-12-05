حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة على الإعلامية الكويتية فجر السعيد في برنامج "هنا الكويت" المذاع عبر فضائية "سكوب".
وعرضت السعيد جزء من مسرحية شاركت في عرضها فيفي عبده في الكويت ويظهر مشهد لفيفي عبده معها طفل يغني لها ثم يقبل كتفها.
وبينما تشاهد فيفي عبده هذه المشاهد دخل شاب كبير يغني نفس الأغنية لتفاجأ فيفي عبده بأنه الطفل "علي" الذي كان معها في المسرحية ولم تعرفه لتغير شكله.
وطلبت فيفي عبده من الشاب أن يُقبلها كما كان يفعل في المشهد "تعالى يا علي كمل كنت بتعمل ايه" ليرد عليها الشاب قائلًا: "لا مينفعش نكمل دلوقتي مينفعش على الهوا".
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو| موقف محرج لفيفي عبده على الهواء.. طلبت من شاب "بوسة" فرفض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .