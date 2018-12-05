حضري لأطفالك مشروب الشكولاتة بالبرتقال

استغلي فاكهة الشتاء وحضري لأطفالك مشروب الشكولاتة بالبرتقال، بخطوات الشيف شريف الحطيبي، لإمدادهم بالسكريات والبروتين، والفيتامينات. المكونات: شوكولاتة كوب حليب ايس كريم بالشكولاتة نصف كوب عصير برتقال سكر طريقة التحضير: اخلطي الحليب والشكولاتة والسكر في الخلاط الكهربائي. ضيفي البرتقال والأيس كريم حتى تمتزج المكونات جميعها. ​

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