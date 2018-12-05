هل يساعد أكل الموز على ضبط ضغط الدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

للعادات الغذائية تأثير كبير على ضغط الدم ، عند التعامل مع مشكلة ارتفاع ضغط الدم من الضروري اختيار نوعية الأطعمة بعناية، واستبعاد ما عليك استبعادة من قائمة الطعام.

وإذا كان معدل ضغط الدم 140/90 أو أكثر يوصي الأطباء بتقليل ملح الطعام إلى أقصى حد، وفقًا لموقع "الإمارات 24".

وإلى جانب ذلك يمكنك إضافة الموز، تلك الفاكهة الاستوائية سهلة المضغ، لتساعدك على خفض الضغط المرتفع.

يساعد أكل الموز على ضبط ضغط الدم، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يحافظ على التوازن الكهربي للجسم، كما يمتاز الموز بانخفاض محتواه من الصوديوم.

بصيغة أخرى، يساعد الموز على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، ويعزّز صحة عضلة القلب بسبب محتواه من البوتاسيوم، وقد وجدت دراسات أن أكل الموز يقلل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ومن فوائد البوتاسيوم أيضاً أنه يحافظ على توازن سوائل الجسم إلى جانب التوازن الكهربي، وإخراج الصوديوم الزائد، وهي عوامل تحمي من ارتفاع ضغط الدم.

فواكه أخرى. ويمكنك الحصول على هذه الفوائد التي تحمي من ارتفاع الضغط عن طريق أكل فواكه أخرى وليس الموز فقط، مثل: الزبيب، والبرتقال، والمشمش، والقراصيا، والتمر.