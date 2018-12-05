كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 01:47 صباحاً - جدول مباريات اليوم الأربعاء 5-12-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018 والقنوات الناقلة لها حيث نشهد إقامة العديد من المواجهات النارية.

الإسماعيلي سوف يلتقي مع لو ميساجير نجوزي البوروندي في ملعب الإسماعيلية في تمام الخامسة مساء لحساب إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا عبر قناة "أون سبورت".

وفي الدوري المصري سوف يواجه الأهلي منافسه الجونة في الجولة المؤجلة بينهما من الأسبوع السابع من الدوري عبر قناة "أون سبورت" في تمام الثامنة مساء.

وسوف يلتقي برشلونة مع كولتورال ليونيسا في كأس الملك في تمام العاشرة والنصف عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

أما في إنجلترا ستكون هناك قمة نارية بين مانشستر يونايتد وأرسنال عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وسوف يلتقي بيرنلي مع ليفربول في تمام العاشرة إلا ربع عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 4/12/2018 بتوقيت القاهرة..

الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة الخامسة عشر

بيرنلي × ليفربول.. الساعة 9:45 مساءاً على بي ان 1

إيفرتون × نيوكاسل.. الساعة 9:45 مساءاً

فولهام × ليستر سيتي.. الساعة 9:45 مساءاً

ولفرهامبتون × تشيلسي.. الساعة 9:45 مساءاً على بي ان 8

مانشستر يونايتد × آرسنال.. الساعة 10 مساءاً على بي ان 2

توتنهام × ساوثهامبتون.. الساعة 10 مساء على بي ان 5

الدوري الفرنسي

ليون × رين .. الساعة 8:00 مساءاً على بي ا ن سبورت

نانت × مارسيليا .. الساعة 8:00 مساءاً على بي ان سبروت

ستراسبورج × باريس سان جيرمان .. الساعة 10:00 مساءاً على بي ان سبروت 6

الدوري المصري

الأهلي × الجونة .. الساعة 8:00 مساءً

دوري أبطال إفريقيا

الإسماعيلي - لو ميساجير نجوزي.. الساعة 17:00

كأس ملك إسبانيا

أتليتكو مدريد × سانتي أندري .. الساعة 8:30 مساءاً على بي ان سبورت 3

جيرونا × ألافيس .. الساعة 8:30 مساءاً على بي ا ن سبورت

ليونيسا× برشلونة الإسباني.. الساعة 10:30 مساءاً على بي ان سبروت 3