كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 01:47 صباحاً - دينا محسن تكشف سر تمسيتها ويزو وتجربتها مع التنمر
كتبت : انجي بيومي
قالت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو»: «اللي كان بيتنمر عليا كنت بديله بكف أيدي».
وأضافت خلال لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة»، تقديم الفنانة إسعاد يونس المذاع على فضائية «dmc»، أنها كانت ضد التنمر من الصغر، متابعة: «والدتي ساعدتني في مواجهة التنمر، وتعرفت على زوجي من خلال عملنا في المسرح، وهو من محافظة الشرقية».
واستطردت: «اسم ويزو طلع عليا وأنا في المرحلة الإعدادية، وظل معي حتى الثانوية والجامعة».
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