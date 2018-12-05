كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 01:47 صباحاً - دينا محسن تكشف سر تمسيتها ويزو وتجربتها مع التنمر

كتبت : انجي بيومي

قالت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو»: «اللي كان بيتنمر عليا كنت بديله بكف أيدي».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة»، تقديم الفنانة إسعاد يونس المذاع على فضائية «dmc»، أنها كانت ضد التنمر من الصغر، متابعة: «والدتي ساعدتني في مواجهة التنمر، وتعرفت على زوجي من خلال عملنا في المسرح، وهو من محافظة الشرقية».

واستطردت: «اسم ويزو طلع عليا وأنا في المرحلة الإعدادية، وظل معي حتى الثانوية والجامعة».