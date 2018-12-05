كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 01:47 صباحاً - موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم في الدورى المصري

الأهلي والجونة

يواجه الأهلي نظيره الجونة مساء اليوم الاربعاء، على استاد السلام، في المباراة المؤجلة من الاسبوع السابع للدوري المصري الممتاز.

الأهلي يحتل المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الجونة المرتبة الحادية عشر برصيد 16 نقطة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار على بتروجيت بهدف نظيف، في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بالسويس.

موعد مباراة الاهلى والجونة اليوم

تقام مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة بناءً على القرار الصادر من لجنة المسابقات بتأخير موعدها ساعة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والجونة في الدوري

تذاع المباراة على قناتي "أون سبورت" و "نايل سبورت" الحاصلتين على حقوق بث مباريات الدوري المصري حصريًا.