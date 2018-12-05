كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 01:47 صباحاً - بولونيا يصطدم بالعملاق يوفنتوس في دور الـ16 لكأس إيطاليا

كأس إيطاليا

حسم فريق بولونيا تأهله لدور الـ16 لكأس إيطاليا، بعد فوزه على نظيره كروتوني، بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، بمنافسات الدور الرابع.

وسجل ريكاردو أورسوليني الهدف الأول لبولونيا في الدقيقة 40، وأضاف دييجو فالتشينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 56، والهدف الثالث أحرزه أوروسوليني في الدقيقة 67.

وسيصطدم بولونيا بفريق يوفنتوس في دور الـ16، وسيبدأ البيانكونيري، حملة الدفاع عن لقب كأس إيطاليا.

وكان يوفنتوس قد توج باللقب في الموسم الماضي، أمام ميلان، بعد فوزه برباعية دون رد، وسجل له حينها المغربي مهدي بعطية (هدفين) ودوجلاس كوستا ونيكولا كالينيتش بالخطأ في مرماه.