كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 01:47 صباحاً - محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي والجونة في الدوري

محمد عادل

أختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد عادل لإدارة مباراة الاهلى والجونة في الدورى الممتاز.

الاهلى يلتقي أمام نظيره الجونة مساء غدًا الاربعاء، على استاد السلام، في المباريات المؤجلة من الاسبوع السابع للمسابقة المحلية.

ويدير محمد عادل المباراة ويعاونه محمد عبد المجيد وسامي هلهل، وأحمد صالح حكمًا رابعًا، وكل من احمد العدوي ووليد عبد العزيز حكمًا خامسًا.

وأدار عادل للأهلي خمس مباريات سابقة ثلاث منها في الدوري المحلي واثنتين في كأس مصر.

وكانت المباراة الأولى في ربع نهائي كأس مصر عام 2014 بين الأهلي والرجاء وانتهت بفوز المارد الاحمر بهدف نظيف، بينما كان اللقاء الثاني في موسم 2014-2015 أمام النصر وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية دون رد.

. وانتصر الأهلي في المباراة الثالثة التي أدارها محمد عادل له حينما واجه النصر للتعدين في موسم 2016-2017 برباعية دون رد.

والمباراة الرابعة كانت ضد النصر وفاز الأهلي برباعية نظيفة أيضًا، في حين كان اللقاء الأخير أمام الأسيوطي (بيراميدز حاليا) في ربع نهائي كأس مصر وانتهت بخسارة الفريق الأحمر بهدف دون رد.

ويحتل الاهلي المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق هذا الموسم، فيما يأتي الجونة بالمرتبة الحادية عشر برصيد 16 نقطة.