كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 دجنبر 2018 01:47 صباحاً - بالفيديو.. عواد يُفضل الدوري السعودي على الأهلي والزمالك

محمد عواد

أكد محمد عواد، حارس مرمى نادي الوحدة السعودي، أنه يفضل الاستمرار في الدوري السعودي الموسم المقبل، عن الانتقال للأهلي أو الزمالك.

ويلعب محمد عواد في الوقت الحالي لصفوف نادي الوحدة السعودي معارا لمدة موسم من النادي الإسماعيلي.

وأشار عواد في تصريحات لقناة "ام بي سي مصر" "لا اعلم تفاصيل عقدي مع الوحدة اذا كان هناك بند بشأن إعادة البيع أم لا، لكن في كل الأحوال، سأعود للإسماعيلي بعد نهاية الإعارة لو لم استمر في السعودية".

وتابع "الاسماعيلي هو بيتي وصاحب فضل علي، واشكر مسؤوليه على اعطائي فرصة للإحتراف في الخارج، ومتبقي في عقدي موسمين مع الدراويش".

وأكمل "لم ابدي اي رغبة بشأن الانتقال للنادي الأهلي أو الزمالك في الفترة المقبلة، وأفضل الاستمرار في الدوري السعودي في الفترة المقبلة، أنتظر نهاية الموسم لتحديد مصيري".

واختتم "بالطبع أتمنى الحصول على فرصة حقيقية لحراسة مرمى منتخب مصر في الفترة المقبلة، احترم جميع زملائي، لكن يجب أن يتغير مفهوم اختيار حارس المنتخب، في السنوات الأخيرة، كان الأمر مرتبط بحارس النادي الأهلي".