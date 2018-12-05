بينها الميزان.. هذه الأبراج قد تُواجه الطلاق في 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الحب شيء جميل ومن أسمى المشاعر التي نختبرها في الحياة، ولكن بالرغم من ذلك، قد يتحوّل إلى سبب أساسي لجرح القلب وإيذاء المشاعر عندما لا تسير الأمور على ما يرام في العلاقة.

وفي حين أن بعض الأبراج ستعثر على الحب في 2019، سيكون الطلاق مصير أبراج أخرى، ومن خلال مجلة "أسترو فيم" ستعرفين بحسب برجك ما إذا سيصبح الطلاق مصيرك في 2019:

الحمل

للأسف سيؤدي عدم التوافق بينكما إلى زيادة التوتر في العلاقة مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى الطلاق، وذلك على الرغم مما تبذلينه من مجهود لإنقاذ العلاقة.

الثور

سيكون الروتين هو الجاني على علاقتكما، وذلك بالإضافة إلى اختلاف آرائكما واتّساع المسافة بينكما.

السرطان

ستصبح نهاية عام 2019 عصيبةً عليكما، وخاصةً أنتِ إذا كنتِ من برج السرطان، إذ سيصعب عليكِ التعامل مع التوتر وستشعرين وكأن شيئًا ما يجذبك بعيدًا عن شريكك، وسيكون عليكِ اتخاذ ذلك القرار الصعب.

الأسد

في 2019 ستواجهان مشكلة في الحفاظ على توازن علاقتكما، كما ستلاحظين حدوث تغيير في نفسك، إذ ستدركين أن عدم شعورك بالسعادة يتفاقم، ما سيضطرك إلى اتخاذ قرار الانفصال.

الميزان

ستكون الأمور صعبة عليكِ وعلى شريكك في 2019، وسوف تجبرك كثرة المشادات إلى الانفصال، ولكن رغم ذلك، ستصبحين أقوى من الفترات السابقة.

الجدي

سيكون الفتور هو القشّة التي قصمت ظهر البعير، فبالرغم من وجودك في علاقة ستشعرين بالعزلة والوحدة وأن المسافات تبعدك عن شريكك، كما ستجدين صعوبةً في العثور على نقاط مشتركة بينكما، مما سيؤدي في النهاية إلى الطلاق.