الامارات | التنورة «البليسيه» تطلّ بخامات لامعة

شكرا لقرائتكم خبر عن التنورة «البليسيه» تطلّ بخامات لامعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التنورة ذات الطيّات تتناغم مع حذاء بكعب عال. د.ب.أ

تتألق التنورة «البليسيه» بالخامات اللامعة في موسم الأعياد، لتمنح المرأة إطلالة متلألئة تجعلها نجمة المناسبة. وقالت خبيرة الموضة الألمانية، إنيس مايروزه: «إن التنورة (البليسيه) تأتي هذا العام بقصّة متوسطة الطول (ميدي)، ومصنوعة من خامات لامعة مثل اللاميه أو الساتان أو الجلد الميتالك أو المخمل البرّاق، لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تنطق بالأناقة والفخامة».

وأضافت أن «التنورة (البليسيه) ذات الطيّات تتناغم مع توب من الدانتيل أو الحرير وحذاء بكعب عال»، مشيرة إلى إمكانية ارتدائها بعد انتهاء موسم الأعياد أيضاً، إذ يمكن الحصول على إطلالة كاجوال، من خلال تنسيقها مع بلوفر ذي ياقة عالية وبوت.