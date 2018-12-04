دراسة تكشف وجود صلة بين تزايد النوبات القلبية والشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

ربطت عدة أبحاث دراسية العلاقة بين تزايد حالات الإصابة بالأزمة القلبية وفصل الشتاء، إذ تمت مقارنة بين عدد إصابات فصل الشتاء وفي أي وقت غيره من العام.

قالت نتائج أبحاث جديدة إن موسم الشتاء هو الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة بالأزمة القلبية، وإن معدلها يرتفع في الشتاء بنسبة 53 بالمائة مقارنة بالصيف. ويتسبب انخفاض درجة الحرارة في ارتفاع ضغط الدم، كما تميل كثافة الدم إلى الزيادة في درجات البرودة القارسة.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في "يوروبيان جورنال أوف إبديملوجي"، تتزايد الإصابة بالسكتة الدماغية بمعدل 11 % مقابل كل انخفاض في حرارة الطقس معدله 2.9 درجة مئوية.

وترتفع النسبة إلى 30 % لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل تهدد صحة اقلب، مثل التدخين، والبدانة، وارتفاع ضغط الدم.

وإلى جانب تزايد كثافة الدم وارتفاع الضغط نتيجة برودة الطقس، تتزايد معدلات الإصابة بالإنفلونزا خلال الشتاء، ويؤدي ذلك إلى التهابات في الجسم تؤثر سلباً على صحة القلب.

كما يقل حصول الجسم على فيتامين "د" خلال موسم الشتاء، وتشير أدلة إلى أن نقص فيتامين "د" يرتبط بتزياد احتمال الإصابة بالجلطات والسكتة