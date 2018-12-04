10 أسباب للرؤية الضبابية.. بعضها يشير لأمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق قد يشعر البعض فجأة بضبابية أو تشوش الرؤية، وفي هذه الحالة يجب عدم إهمال الأعراض تماما، لأنضبابية الرؤية تشير لمشاكل صحية في العين وغيرها. لمزيد من القراءة يمكنك متابعة موقع الكونسلتو.

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