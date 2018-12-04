كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:13 مساءً - مدير معهد القلب: قمنا بـ 5 آلاف عملية منذ انطلاق مبادرة قوائم الانتظار

معتز عوض

ناشد الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب، المواطنين بمتابعة الضغط والسكر باستمرارية.

وتابع شعبان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « الضغط والسكر والسمنة مقدمة لأمراض القلب»، مشيرا إلى أن معهد القلب حصل على المركز الأول بين جميع المستشفيات التي تجرى عمليات ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

وأضاف مدير معهد القلب «المعهد عالج 5 آلاف عملية منذ انطلاق مبادرة قوائم الانتظار، فضلا عن إنشاء وحدة لمعالجة الجلطات الحادة وفقا لأحدث الأساليب العلمية».