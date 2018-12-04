كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:13 مساءً - ثلاثي السيتي يُنافس على جائزة لاعب الشهر بالبريميرليج

أعلن الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر، والتي ضمت ثلاثة أسماء من فريق مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب.

وينافس الإنجليزي رحيم ستيرلينج والإسباني ديفيد سيلفا نجما مانشستر سيتي للتتويج بالجائزة، إلى جانب زميلهما الألماني ليروي ساني الذي عاد بقوة، بعدما بدأ الموسم حبيسًا لدكة البدلاء.

وضمت القائمة الفرنسي موسى سيسوكو لاعب توتنهام هوتسبر ومواطنه لوكاس دينييه لاعب إيفرتون إلى جانب الإسكتلندي آندرو روبيرسون لاعب ليفربول والبرازيلي فيليبي آندرسون لاعب ويست هام يونايتد.

وكان الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي قد توج بجائزة لاعب شهر نوفمبر تبعًا لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، إلا أنه خرج من قائمة المرشحين بالجاشزة الرسمية.