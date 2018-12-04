كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:13 مساءً - مفاجأة محتملة في مواعيد مباريات كأس العالم 2022

كأس العالم 2022

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 المنتظر إقامته بالأراضي القطرية عن وضع تصور يتضمن مواعيد مبكرة لبعض المباريات في حالة إقامة أربع مواجهات في يوم واحد.

ويتضمن التصور إقامة مواجهات في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت الدوحة "العاشرة صباحًا بتوقيت جرينيتش" بينما ستكون بقية المواجهات في مواعيد 4 عصرًا، 7 مساءً و10 مساءً على الترتيب.

وقال ناصر الخاطر مساعد الأمين العام للجنة المنظمة لكأس العالم 2022: "نخطط لإقامة ثلاث مباريات في اليوم، لكننا أيضًا نضع خطة لإقامة أربع مباريات في يوم واحد، بسبب الطقس".

كما أضاف الخاطر أن أربعة من ملاعب كأس العالم 2022 ستكون جاهزة قبل نهاية عام 2019، كما انتهت بالفعل أعمال تطوير ستاد خليفة، ليكون أول الملاعب الجاهزة للمونديال.

وسيكون مونديال قطر هو الأول في تاريخ كأس العالم الذي يقام في شهور الشتاء، كما تم الإعلان عن مواعيده لتتقلص من 32 يومًا في المعتاد إلى 28 يومًا "21 نوفمبر - 18 ديسمبر 2022".