كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:13 مساءً - ميسي يغيب عن كتيبة برشلونة لمباراة ليونيسا في الكأس

برشلونة

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة كولتورال ليونيسا بكأس ملك إسبانيا، والتي شهدت غياب نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما شهدت القائمة غياب عدد من نجوم الفريق بجانب ميسي، أبرزهم سيرخيو بوسكتس، جيرارد بيكيه وخوردي ألبا بسبب الراحة، بينما يغيب صامويل أومتيتي، لويس سواريز وسيرجي روبيرتو للإصابة.

وضمت قائمة برشلونة لمواجهة ليونيسا كل من:

تير شتيجن، سيميدو، راكيتيتش، دينيس سواريز، كوتينيو، ديمبلي، سيليزين، مالكوم، لينجليه، منير حدادي، ألينيا، فيدال، فيرمالين، ميراندا، بيكيه بويج، كولادو، أوريول بوسكتس، تشومي وجيليم.

ويستضيف برشلونة نظيره كولتورال ليونيسا في العاشرة مساء غد الأربعاء، في ملعب كامب نو بمدينة برشلونة، ضمن منافسات الدور الرابع لكأس ملك إسبانيا.