كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:13 مساءً - شاهد.. شريف الدسوقي يتصدر أفيش فيلم "ليل خارجي"

تصدر الفنان شريف الدسوقى الملصق الدعائى الرسمى لفيلم ليل خارجى والمنتظر طرحه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل بالدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم يعرض ضمن فعاليات المهرجان الدولى للفيلم بمراكش فى دورته السابعة عشر المقامة في الفترة ما بين 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر.

فيلم "ليل خارجي" بطولة كريم قاسم ويشاركه منى هلا وإخراج أحمد عبد الله السيد. ويحكي الفيلم عن ثلاثة من عوالم بعيدة يضطرون لقضاء ليلة سويا في شوارع القاهرة ويقوم كريم قاسم بدور "مو" المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد.

