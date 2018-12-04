كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:13 مساءً - مؤمن زكريا يُزين قائمة الأهلي أمام الجونة في الدوري

الأهلي

عاد الثنائي مؤمن زكريا وساليف كوليبالي لقائمة الأهلي استعداداً لمواجهة الجونة مساء الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة السابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت قائمة الفريق التي شهدت أيضاً غياب الحارس محمد الشناوي بسبب الإصابة التي ضربته في مباراة الوصل في البطولة العربية.

وكان كوليبالي قد تغيب عن مواجهة بتروجيت السابقة لأسباب فنية، بينما غاب مؤمن زكريا عن أغلب مباريات الأهلي السابقة لأسباب فنية وأخرى إدارية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف، باسم علي، سعد سمير، أحمد علاء، محمد هاني، ساليف كوليبالي، كريم نيدفيد

خط الوسط: وليد سليمان، هشام محمد، عمرو السولية، مؤمن زكريا، أحمد الشيخ، إسلام محارب، ميدو جابر، ناصر ماهر، أحمد حمدي.

خط الهجوم: وليد أزارو، مروان محسن

ويحتل الأهلي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري مؤقتاً بعدما حصد 14 نقطة جمعها من 8 مباريات فقط مقابل 13 مباراة لفريق الزمالك المتصدر برصيد 32 نقطة.