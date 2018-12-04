كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:13 مساءً - صبحى راعى الأخلاق يدافع عن فستان رانيا يوسف - المصور هو اللى مجرم

قال الفنان محمد صبحي، إنه يرفض أي إساءة تتناولها الأعمال الفنية في حق المجتمع، وأنه لا تربطه أي علاقة بالفنانة رانيا يوسف، وهناك ما هو أبشع من فستانها ظهر في المهرجانات الفنية بمصر، موضحا «واقعة فستان رانيا يوسف يجب أن تكون إنذارا لكل المشاركين في المهرجانات فهذه المهرجانات ليست بالملابس، واحترمت شجاعة رانيا يوسف باعتذارها واعترافها بالأخطاء».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «ON E»: «رأينا فنانا يقبل زوجته أمام عدسات الفضائيات، ورانيا يوسف لم تستغل التعرى في أعمالها الفنية لتحقيق الشهرة، وهي ليست شخصية منحلة ولكن يجب أن يكون لدى الجميع رحمة بالآخرين، وهناك من يقدم أعمالا فنية منحطة بدون عري».

وتابع: «رانيا يوسف اعتذرت للجمهور عما بدر منها وتعهدت بألا تتكرر الواقعة»، متسائلا: «متى يزداد التطرف.. عندما يزداد العرى، ورانيا يوسف خلال مشوارها الفني على مدار 25 عاما لم تقدم أي أعمال عرى، وأنا ضد مشهد فستان الفنانة بنسبة مليون في المائة وتصوير الفنانة أكثر جرما من الفستان».