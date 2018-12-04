كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:13 مساءً - شيقوان: شركة ألمانية وافقت على تصنيع منتجاتها من الأولومنيوم في مصر

معتز عوض

قال يانج شيقوان رئيس شركة جود سينس العالمية لألواح الألومنيوم، إن شركة ألمانية وافقت على تصنيع منتجاتها من الأولومنيوم في مصر وتصديره لجميع دول العالم.

وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء "" dmc اليون الثلاثاء، أن تكلفة صناعة الألومنيوم في مصر أقل منها في الصين وذلك يزيد من القدرة التنافسية لمنتجاتنا.

وفي السياق ذاته أوضح المستشار المالي لشركة جود سنيس الصينية ، أن السوق المصري لديه الكثير من المميزات ويوفر 10% من تكاليف الإنتاج في الصين