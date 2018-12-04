عقب "فستان وكالة البلح".. سارة عبدالرحمن بـ"زي صعيدي" في مراكش

شاركت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن جمهورها، بإطلالتها خلال مهرجان مراكش السينمائي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عبد الرحمن" بفستان قصير أزرق منقوش، به رباط من الخصر، وعلقت عليها: "آخر (رد كاربت) ليا في مهرجان مراكش وبكل فخر لابسة تلي صعيدي تصميم شيماء النجار من سوهاج".

وأضافت: "التلي هو فن نسيج الفضة بأشكال وتصاميم مختلفة على التل، تراث مصري بقاله قرون، وأما الچاكت نفسه تصميم آمنة الشندويلي اللي دايما بتشتغل بأقمشة تقليدية من كل حتة في مصر".

الجدير بالذكر أن سارة واحدة من الفنانات اللاتي يدعمن تقليل الاستهلاك، وإعادة التدوير، حيث تألقت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ40، مرتدية فستانًا باللون الأزرق، أوضحت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها تعمدت شراءه مستعملا من وكالة البلح بهدف تقليل الاستهلاك والحفاظ على البيئة، قائلة: "اخترت إني ألبس فستان اشتريته من وكالة البلح (حتة الهدوم المستعملة) بـ370 جنيها".

وكانت سارة عبدالرحمن دعمت مبدأ الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير أيضًا بإطلالة أخرى خلال مشاركتها بأحد المهرجانات في سبتمبر الماضي، إذ ارتدت زيًا مصمما بواسطة 30 كيسا بلاستيكيا معاد تدويرها.

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