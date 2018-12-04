"المجد لخالعات الحجاب والنقاب".. دعوة جديدة تطلقها دينا أنور

دعت الدكتورة دينا أنور، صاحبة مبادرة "البسي فستانك"، الفتيات اللاتي نزعن حجابهن أو نقابهن للخضوع إلى جلسة تصوير بعنوان "المحاربات".

ونشرت "أنور"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أرجو من خالعات الحجاب أو النقاب اللواتي قررن تشريفي بالانضمام لتصوير غلاف كتابي الجديد (خالعات الحجاب والنقاب.. الثورة الصامتة)، التواصل معي للضرورة، حيث تم تحديد موعد التقاط الصورة الأسبوع المقبل".

وتابعت: "الصورة ستكون جماعية تعبيرية غير مظهرة للملامح والتفاصيل الشخصية، وربما نربح بها جائزة صورة العام كأول صورة جماعية حقيقية تعبر عن سعادة المرأة بخلع الحجاب والنقاب، في انتظاركن أيتها المحاربات".

وأوضحت صاحبة المبادرة أن شريف الشوباشي، أحد أهم الحاضرين جلسة التصوير، كما أنه سيهديها مقدمة الكتاب .

وكانت "أنور" أعلنت مؤخرًا انتهاءها من كتابها الجديد "خالعات الحجاب والنقاب" ونشرت قائلة: "انتهيت تماماً من تجهيز كتابي القادم خالعات (الحجاب والنقاب.. الثورة الصامتة) الذي سيتضمن فصلين، الفصل الأول (من وراء حجاب)، والفصل الثاني (ما وراء النقاب)".

وأوضح أن الفصل الأول مكون من 20 باباً حول أشكال الحجاب الجبري الذي خضعت له الفتيات والنساء في المجتمع، بينما يناقش الفصل الثاني تناقض تصرفات المنتقبات مع هيئتهن الغامضة، وأشكال النفاق التي يخفينها خلف هذا الزي المتطرف.

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