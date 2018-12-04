"على الطريق السريع".. ميرهان حسين في جلسة تصوير جديدة

نفذت الفنانة ميرهان حسين جلسة تصوير شبابية جديدة، ظهرت من خلالها على أحد الطرق السريعة، بإطلالة "كاجوال"، مرتدية تيشيرت أبيض، وبنطلون جينز، مع شميز "كاروهات" على الخصر.

ونشرت "حسين" الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقة: "متحاولش تخليني أسير وأنا طايرة".

وكانت ميرهان أثارت الجدل خلال احتفالها بـ"الهالوين"، حيث قلدت النجمة العالمية أنجلينا جولي، في دور "ملافسينت" الذي قامت به في فيلم الفانتازيا الذي حمل نفس الاسم عام 2014، وهو الفيلم الذي يعد إعادة تخيل لقصة ديزني "الجمال النائم".

وتفاعل الجمهور مع الفنانة وكتبوا تعليقات على الصور منها: "أنجلينا جولي بنسخة مصرية"، وكتب تعليق آخر "لوك ممتاز والميكب رائع ومتقن كأني بشوف فورن أكتور زي مصاصي الدماء أو ساحرة أو أو برافو عليكي وعلى المساعدين".

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