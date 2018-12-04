إيمي طلعت زكريا تحتضن والدها وتعلق: "الأمان رب ثم أب"

حاولت إيمي طلعت، ابنة الفنان طلعت زكريا، أن تصف حضن والدها ونشرت صورة تجمعها بوالدها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "إيمي" في الصورة وهي تحتضن والدها وعلقت عليها قائلة: "الأمان رب ثم أب، ربنا يحفظك اللهم أمين ويخليك ليا"، وانهالت التعليقات على الصورة حيث علق أحدهم: "ربنا يحفظكم لبعض يا رب"، وقال آخر: "ربنا يخليها لك"

يذكر أن إيمي طلعت زكريا احتفلت بخطبتها في 20 نوفمبر الماضي وسط حضور عائلي، وظهرت في حفل الخطوبة مرتدية فستانا أحمر.

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