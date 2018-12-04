خالد الجندي: إرغام الزوجة على العمل أو ضربها نوع من الرق

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأمم المتحدة تحتفل اليوم بـ"اليوم العالمي لإلغاء الرق"، موضحًا أنه يرى من وجهة نظره أن هذا شعار فقط، وفي الحقيقة أن العبودية اُلغيت واستجدت أساليب رق أخرى.

وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "DMC": "استغلال الشعوب المشردة في البرد القارس وتحتاج للإغاثة، في حين أن هناك دولا أخرى متخمة بالثراء والمال هذا يُعد عبودية".

وتابع: "رقيق الجاهلية كانوا أحسن حظًا من رقيق اليوم الذين لا يجدون الطعام أو ما يسترون به أنفسهم من البرد، أيضًا إرغام الزوجة على العمل للمشاركة في الإنفاق على البيت أو ضربها نوع من أنواع الرق غير المعروفة قديمًا".

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