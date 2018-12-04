مستعينًا بـ"حصان".. أحمد فهمي يبتكر طريقةً جديدةً لمغازلة خطيبته هنا الزاهد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ابتكرَ الفنانُ المصري أحمد فهمي طريقةً جديدةً لمغازلة خطيبته الفنانة الشابة هنا الزاهد، من خلال نشره صورةً لـ"حصان" عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام".

ويظهر في الصورة التي نشرها فهمي، حصان بذيله الأصفر الطويل، مشبّهًا إياه بـ"الزاهد".

وأرفق الفنان الشاب، الصورة بكتابة تعليق قال فيه: "هنا الزاهد لو ربنا كان خلقها حصان"، ما أثار حالة هيستيرية من الضحك لدى المتابعين، وسخرية البعض منها.

وعلّق أحد المتابعين، قائلًا: "كانت هتبقي أحلى مُهرة في التاريخ"، و"آه فيهم شبه من بعض بس هنا قمر برضه"، و"هي فعلا حصان"، وسخر منه أحدهم: "المفروض تاخد حصان حلو زيها مش شبهك".

يُذكر أنّ الفنان المصري أحمد فهمي احتفل بخطبته على هنا الزاهد في منتصف أغسطس الماضي، بمنزل والدة الأخيرة بمدينة دريم لاند.

وحضر الحفل كلٌ من والد ووالدة "فهمي"، وشقيقه كريم فهمي وزوجته، إضافةً إلى الفنان أكرم حسني الصديق المقرّب لأحمد.

وكان من المقرّر إتمام زفافهما الشهر الماضي، لكن تمّ تأجيله لارتباط العروسين بتصوير أعمال فنية جديدة.