كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 09:57 مساءً - سمير فرج: معرض EDEX-2018 يسهم فى تسويق السلاح المصرى عالميًا

معتز عوض

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX-2018، شهد فعاليات قوية فى يومه الثانى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن المعرض حقق أهدافه من خلال تسويق الأسلحة المصرية، حيث تم عرض المنتجات المصرية الموجودة فى مجال التسليح والدفاع.

وأضاف أن جميع المشاركين أشادوا بالتنظيم الحافل لمعرض إيديكس ، مشيدا بالتنظيم والصورة الرائعة التي ظهر بها منظمو المعرض أمام العالم.

وأوضح أن البروتوكولات التي تم توقيعها مع الدول المشاركة ستحقق نتائج إيجابية للدولة المصرية، وبالتحديد تسويق السلاح المصرى على مستوى العالم .

وأكد أن الدولة المصرية أثبت للعالم أنها قادرة على تنظيم المؤتمرات الحافلة، بالإضافة إلى رؤية المتواجدين بما تتمتع به الدولة المصرية من أمان وأمن .