كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 09:57 مساءً - متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

معتز عوض

أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية، أنه سيتم نقل كافة الوزارات والرئاسة والبرلمان إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول 2020.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن عملية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج ميزانية الدولة المصرية، مؤكدًا :" الدولة لا تتحمل أى تكاليف فى بناء العاصمة الإدارية، ومجلس مجلس إدارة العاصمة الإدارية من خلفيات وثقافات مختلفة يمكنهم التعامل مع أي ملف، ولديهم فكرة استثمارى".

وكشف العميد خالد الحسينى، أن تكلفة الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة تقدر بـ 35 مليار جنيه، تأتى من خارج موازنة الدولة، موضحًا أن الجمعية العمومية ممثلة فى وزارة الإسكان والدفاع.

ولفت إلى أن مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تبلغ 40 ألف فدان، منوهًا بأنه تم بيع أكثر من 70% من مساحة الأراضى بالعاصمة المخصصة للبيع، مؤكدًا أن الدولة شريك أساسى للمساهمين، مشيرًا إلى أن العائد يتم صرفه على البنية التحتية والمشاريع للمراحل القادمة