كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 09:57 مساءً - شرط واحد للتصالح في حالات التعدي على أراضي الدولة
أكد أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة أن هناك فارق بين استرداد أراضي الدولة وبين التعدي على الأراضي الزراعية.
أضاف أيوب في حواره ببرنامج "ماوراء الحدث" الذي تقدمه الإعلامية مروج إبراهيم على قناة إكسترا نيوز، أن اللجنة نفذت 11 موجة لاسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات من عليها.
تابع أنه تم تشكيل اللجنة في 16 فبراير 2016 وبدأت بتلقي بلاغات التعدي من المواطنين بعدها مباشرة، مشددًا على أنه لا تصالح في حالات التعدي على أراضي الدولة.
لفت إلى أن التصالح يتم مع حالات وضع اليد الإيجابية فقط واستغلالها بصورة مفيدة.
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