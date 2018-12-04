كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 09:57 مساءً - "موسي" معلقا على حملة 100 مليون صحة: "الشعب متجاوب مع الحملة"

معتز عوض

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بحملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، منها الضغط والسكر والسمنة.

وقال «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن هناك مشاركة إيجابية من المواطنين للكشف على مرض فيروس سي بعدد من المحافظات، موضحا أن هناك إقبالا كبيرا على المشاركة في حملة 100 مليون صحة والشعب متجاوب مع الحملة.

وأوضح «موسى» أن هناك عددا من المواطنين اكتشفوا إصابتهم بأمراض سكر وضغط وفيروس سي بعد الفحوصات الطبية، مناشدا المواطنين بالمشاركة في المبادرة مجانا، خاصة أن هناك عددا كبيرا أجرى فحوصات للاطمئنان على صحتهم من جميع المحافظات.