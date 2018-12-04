كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 09:57 مساءً - رئيس العربية للتصنيع: جيشنا "ستر وغطا".. وسننتج أحدث عربة مدرعة

معتز عوض

أعرب الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن سعادته بفعاليات اليوم الثانى للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX-2018، مؤكدًا :"الأيام أثبتت أن القوات المسلحة المصرية كانت الحق المبين، وتحركت لصالح الوطن والمصلحة العليا للبلاد، وعلى كل مصرى أن يفتخر بجيشه، والقوات المسلحة ستر وغطا".

وقال رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX-2018، يدعو للفخر.

وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من فعاليات المعرض الحالى، سيتم التنسيق والإعداد للمعرض القادم المقرر إقامته بحلول 2020، مشيرًا إلى أنه الهيئة وقعت اتفاق مبدئى مع إحدى الشركات الأمريكية لإنتاج أحدث عربة مدرعة.