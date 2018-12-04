كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 09:57 مساءً - مدينة دبي الرياضية تستضيف سباق نبض دبي للدراجات الهوائية

صورة أرشيفية

تفتتح مدينة دبي الرياضية أبوابها يوم 7 ديسمبر للمقيمين في دبي من مختلف الأعمار للمشاركة في فعالية ركوب الدراجات الهوائية والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتنوعة مع عودة سباق نبض دبي خلال الشهر القادم.

وتعود الفعالية الاجتماعية التي تحظى باهتمام كبير في دبي في النسخة 12، كما تستقبل عشاق وهواة رياضة ركوب الدراجات الهوائية من مختلف الأعمار ضمن فعالية عائلية حافلة بالمتعة والترفيه تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة المخصصة لكافة أفراد العائلة.

ومع وجود عدة مسارات مختلفة، من ضمنها مسار عائلي بطول 5 كم، ومسار بطول 10 كم لمحبي المغامرات، ومسار بطول 20 كم لعشاق التحدي، فإن هذه الفعالية توفر كل الخيارات لمن يرغب بممارسة رياضة ركوب الدراجات وقضاء أوقات ممتعة في مدينة دبي الرياضية.

وإلى جانب استضافة راكبي الدراجات الهوائية لتشجيع كافة أفراد المجتمع على الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال موسم ركوب الدراجات في دبي، فإن سباق نبض دبي يعد مناسبة عائلية لقضاء أمتع الأوقات في الهواء الطلق مع جدول حافل بالأنشطة الترفيهية المسلية للصغار.

ويقدم سباق نبض دبي أفضل طريقة لقضاء صباح ممتع في فصل الشتاء في دبي، وخاصة مع اعتدال الحرارة وإمكانية قضاء الوقت في الهواء الطلق، الأمر الذي يتيح أفضل الظروف لركوب الدراجات الهوائية.

وسواء كان الحاضرون من ممارسي ركوب الدراجات بشكل معتاد أو ممن يقود الدراجة الهوائية في فترات متباعدة، فإن سباق نبض دبي يوفر المكان الأمثل لتحسين اللياقة البدنية وتكوين الصداقات مع أشخاص من ذوي الاهتمامات المماثلة.

وسيتم تحديد كل مسار خلال الفعالية مع وجود فريق من الموظفين لتقديم المساعدات اللازمة طوال اليوم. ولطالما حظيت هذه الفعالية باهتمام العائلات ومحبي رياضة ركوب الدراجات الهوائية على مستوى الإمارات، وتستعد مدينة دبي الرياضية لحضور أعداد أكبر من المشاركين في سباق نبض دبي لهذا العام، باعتبار أن الحدث يصادف سباق الإمارات للدراجات الهوائية على الطريق.

ومع الوصول إلى المرحلة الرابعة والأخيرة من البطولة التي انطلقت خلال شهر أكتوبر، فإنها تشهد مشاركة أفضل راكبي الدراجات الهوائية والذين سيجوبون طرقات الإمارات بسرعات عالية قد تصل إلى أكثر من 90 كم في الساعة، وذلك يوم 7 ديسمبر، حيث ينطلق السباق من مدينة دبي الرياضية وينتهي فيها.

وتستعد مدينة دبي الرياضية للترحيب براكبي الدراجات والمشجعين خلال إقامة سباق الإمارات للدراجات الهوائية على الطريق، وذلك مع إقامة العديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة والمسلية.

وتشمل الأنشطة التي تسبق انطلاق السباق، فعاليات الرسم على الوجوه، ومسار العوائق المنفوخ، وقلعة القفز، والحِرف اليدوية وغير ذلك. كما تتوفر فرصة لتجريب العديد من المرافق الرياضية والمطاعم في مدينة دبي الرياضية.

وفي تصريح له قال فيجاي ساجانهار، المدير المالي في مدينة دبي الرياضية: "يعد سباق نبض دبي واحدًا من أبرز الأنشطة التي يتضمنها جدول الفعاليات العائلية والمسلية والمسابقات والأنشطة الرياضية التي تستضيفها مدينة دبي الرياضية".

وأضاف: "نستقبل كل عام مجتمع راكبي الدراجات الهوائية في الإمارات الذين يقدمون دعمهم لهذا الحدث المميز، ونتطلع للترحيب بهم من جديد واستقبال العديد من الضيوف الذين يحضرون باستمرار إلى جانب كثير من الزائرين الجدد القادمين برفقة عائلاتهم لقضاء أمتع الأوقات ومشاهدة نهائي سباق الإمارات للدراجات الهوائية".

"وإضافة إلى كونه وجهة لعشاق رياضة ركوب الدراجات الهوائية، فإن سباق نبض دبي يشكل حدثًا هامًا لممارسة هذه الرياضة كهواية يجب تجريبها. كما يعد الحدث فرصة رائعة للتعرف على الكثير من المرافق الترفيهية التي تزخر بها مدينة دبي الرياضية والتي تتيح ممارسة كافة الرياضات على مدار العام".

"يعد ركوب الدراجات الهوائية رياضة ممتعة لا تكلف كثيرًا للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية، ويمكن الاستمتاع بممارستها في الهواء الطلق والأجواء المناسبة خلال هذه الفترة من السنة، كما تساعد في تكوين الصداقات خلال الفعاليات المجتمعية التي نستضيفها".

للتسجيل مسبقًا، يرجى زيارة صفحة الشريك الرسمي: www.thecyclehub.com.

كما يمكن للراغبين الحضور إلى القرية الرياضية في مدينة دبي الرياضية يوم الحدث من الساعة 7 صباحًا، على أن تنطلق الأنشطة عند الساعة 8 في حديقة الألعاب في مدينة دبي الرياضية.