كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 4 دجنبر 2018 09:57 مساءً - مصطفي عبيد يوقع كتابه نيتروجلسرين منتصف ديسمبر







يتشرف الكاتب مصطفى عبيد بدعوة سيادتكم لحضور حفل توقيع رواية (نيتروجلسرين ) الصادرة عن دار كيان للنشر . وذلك يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 بمكتبة ألف بالمعادي. تدير الحفل الإعلامية سوزان حرفي بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والشخصيات العامة.

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